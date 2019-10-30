Вашингтон, , 15:45 — REGNUM Американская автокомпания Ford выпустит новый полноразмерный кроссовер, который заменит модели Mondeo, S-Max и Galaxy. Об этом 30 октября сообщается на сайте Autocar.

Новый полноразмерный кроссовер Ford Autocar.co.uk

По имеющейся информации, новое авто будет создано на платформе Ford C2. Эта же платформа лежит в основе модели Focus четвертого поколения. В линейке агрегатов нового авто имеются дизельные, бензиновые движки, а также гибридная силовая установка.

Полноразмерный кроссовер будет предлагаться как в Европе, так и на рынках Северной Америки. Главным конкурентом нового авто станет японский универсал Subaru Outback.

Первый кроссовер сойдёт с заводского конвейера предположительно в 2021 году.

Напомним, с января по сентябрь 2019 года в РФ было куплено 8888 моделей Ford сегмента SUV. Это на 43% меньше аналогичного периода 2018 года.

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