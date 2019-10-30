Вашингтон, 30 октября 2019, 15:45 — REGNUM Американская автокомпания Ford выпустит новый полноразмерный кроссовер, который заменит модели Mondeo, S-Max и Galaxy. Об этом 30 октября сообщается на сайте Autocar.

Новый полноразмерный кроссовер Ford
Новый полноразмерный кроссовер Ford
Autocar.co.uk

По имеющейся информации, новое авто будет создано на платформе Ford C2. Эта же платформа лежит в основе модели Focus четвертого поколения. В линейке агрегатов нового авто имеются дизельные, бензиновые движки, а также гибридная силовая установка.

Полноразмерный кроссовер будет предлагаться как в Европе, так и на рынках Северной Америки. Главным конкурентом нового авто станет японский универсал Subaru Outback.

Первый кроссовер сойдёт с заводского конвейера предположительно в 2021 году.

Напомним, с января по сентябрь 2019 года в РФ было куплено 8888 моделей Ford сегмента SUV. Это на 43% меньше аналогичного периода 2018 года.

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