Вашингтон, , 14:24 — REGNUM Компания Ford опубликовала видео-тизер электрического кроссовера в стиле Mustang. Видео размещено на канале Motrolix в YouTube.

В ролике запечатлен процесс создания глиняной модели автомобиля в натуральную величину. Технические характеристики электрокроссовера пока не сообщаются. Известно только, что запас хода модели составляет 480 км.

По имеющейся информации, массовое производство электрокара стартует в 2020 году.

В компании подчёркивают, что цена новинки приятно удивит покупателей, так как «ничего подобного с такими характеристиками на рынке за эту цену не будет».

Судя по видео, премьера новинки состоится 17 ноября 2019 года — дата предшествующая открытию автомобильного салона в Лос-Анджелесе.

Напомним, у компании Ford могут появиться штатные программируемые квадрокоптеры. Необходимые для начала выпуска беспилотников документы уже зарегистрированы в Бюро по патентам и товарным знакам Соединённых Штатов. В них сообщается, что устройство квадрокоптера можно изменять в зависимости от выполняемых им задач.

Так, одной из функций дрона может быть помощь при авариях или в других ЧС. Место для хранения и зарядки квадрокоптера расположено в багажном отсеке автомобиля, а информация о дроне может отображаться на экране информационно-развлекательного комплекса машины.

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