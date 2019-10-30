Москва, , 12:01 — REGNUM Китайский автопроизводитель планирует собирать рамный внедорожник Haval H5 на своём автопредприятии в Туле. Об этом заявил начальник отдела бережливого производства «Хавейл Мотор Рус» Андрей Оладьин в интервью изданию Drom.ru.

Haval H5 Navigator84

Haval H5 является копией Great Wall Hover H5, который перестал продаваться в России еще в 2015 году. По словам Оладьина, первый внедорожник сойдёт с конвейера тульского завода в первом квартале 2020 года.

По его словам, до нового года планируется установить необходимое для выпуска Haval Н5 оборудование. Сварочное оборудование и тестовый комплект штамповых материалов уже отправлены из Китая. Обучение работников, которые будут выпускать модель, начнётся уже после новогодних каникул.

Сообщается, что тактовый цикл модели H5 составит около 50 минут, что позволит за смену изготавливать до 10 машин.

Напомним, на данный момент с конвейеров завода Haval в Туле в сутки сходит около 35 автомобилей. Однако этот объем может быть увеличен в пять раз.

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