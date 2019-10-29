Москва, , 11:29 — REGNUM Китайский автопроизводитель Haval приступил к изготовлению модели Н9 на российском заводе в индустриальном парке «Узловая» под Тулой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что внедорожник Haval H9 в России будет продаваться с двумя моторами на выбор. Первый агрегат — 245-сильный мотор объёмом два литра. Второй агрегат — 190-сильный турбированный дизельный мотор объемом два литра. Оба движка работают с 8-скоростной коробкой «автомат» и приводом 4×4.

Рамный кузов китайской модели имеет большую способность к поглощению удара при аварии. Кроме того, он обеспечивает хорошую устойчивость автомобиля.

Автопроизводители снабдили внедорожник фронтальными воздушными подушками безопасности, передними боковыми подушками и шторками безопасности, которые срабатывают по всей длине бокового остекления.

Напомним, в сентябре 2019 года в России было куплено 1175 автомобилей Haval, что на целых 452% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Самым продаваемым автомобилем марки на российском рынке стала модель Haval H6. За отчётный месяц было реализовано 611 таких машин.

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