Лас-Вегас, США, , 12:20 — REGNUM Автокомпания Hyundai представит на автомобильном салоне SEMA 2019 в Лас-Вегасе концепт-кар Veloster N Performance. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Автомобильная выставка пройдет с 5 по 8 ноября 2019 года в конференц-центре Лас-Вегаса.

Авто смотрится довольно смело и агрессивно за счёт ряда деталей на кузове. Дополнительный стиль модели придают оранжевые акценты на капоте, тормозных колодках, боковых юбках, переднем бампере и зеркалах заднего вида.

Автопроизводители оснастили переднюю часть новинки вытяжным колпаком и фронтальным сплиттером. Кроме того, были установлены модернизированные боковые юбки, модифицированный диффузор и массивный спойлер. Также авто может похвастаться выхлопными насадками Capristo.

Внутри салона имеется обивка из алькантары и отделка из углеволокна. Автомобиль также снабжён спортивными креслами Sabelt, алюминиевой ручкой переключения скоростей. Интерьер также выделяется оранжевыми акцентами.

Напомним, компания Hyundai Wia (входит в состав Hyundai Motor) намерена построить в Санкт-Петербурге автопредприятие, которое будет выпускать моторы. Планируется, что к 2022 году на заводе будут выпускаться 240 тыс. двигателей объемом 1,6 л в год. В проект южнокорейская компания инвестирует $179 млн.

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