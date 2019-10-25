Москва, , 13:27 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai сертифицировал в России Hyundai Sonata нового поколения. Информация об этом появилась в открытой базе Росстандарта.

На сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии размещено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для новой Hyundai Sonata, которая должна собираться в России.

Согласно документам, производством модели займётся компания Эллада Интертрейд, являющейся одним из подразделений калининградского завода Автотор. На этом автопредприятии для России уже собираются некоторые модели южнокорейской марки.

В ОТТС указано, что новинка будет иметь линейку атмосферных двигателей актуального поколения. Один из движков, под названием G4NA, будет выдавать 150 л. с. Его рабочий объём составит 2 л, а работать мотор будет на бензине АИ-95. Другой атмосферный агрегат G4KM объёмом 2,5 л имеет максимальную мощностью 179 «лошадей». Он также сертифицирован под топливо АИ-95.

Напомним, ранее Hyundai заключила соглашение с компанией Velodyne Lidar из США, которая будет изготавливать системы автономного вождения третьего уровня. В данный проект южнокорейская компания планирует вложить 50 млн долларов.

Читайте также: Компания Hyundai Wia инвестирует $179 млн в строительство завода в России