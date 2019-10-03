Сеул, , 14:49 — REGNUM Некоторыми деталями о будущем обновлённом кроссовере Hyundai Tucson поделился менеджер по продукции южнокорейской автокомпании Эндрю Туатахи с изданием Which Car.

Менеджер рассказал изданию, что обновленный кроссовер будет иметь очень стильный экстерьер, который привлечёт к нему новых покупателей. Дизайнеры сделали авто в духе модели Santa Fe. Слова Туатахи подтверждают шпионские фотографии новинки, которые были сделаны ранее.

Актуальное поколение Hyundai Tucson не такое уж и устаревшее с точки зрения жизненного цикла машины. При этом менеджер компании отметил, что постоянно развивающийся мировой авторынок всё время требует обновлений.

Туатахи добавил, что машина будет оснащена системой автоматического экстренного торможения. При этом он не раскрыл информацию о том, какую платформу получит обновлённый Tucson.

Мировая премьера нового кроссовера планируется на 2020 год.

Напомним, в августе 2019 года продажи моделей южнокорейского бренда Hyundai в России составили 14 062 автомобиля, что на 0,5% больше, чем в августе 2018 года. Всего в период с января по август 2019 года реализация автомобилей Hyundai в РФ выросла до 115 937 единиц (+0,5%).

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