Братислава, , 15:14 — REGNUM Специалисты компании-разработчика антивирусного программного обеспечения ESET обнаружили в магазине приложений Google Play программы, показывающие не одобренную рекламу на Android-устройствах. Об этом сообщает пресс-служба ESET.

Помимо заявленных функций заражённые приложения отображают рекламные объявления на экране устройств со случайными интервалами. Также эти приложения, загруженные одним разработчиком, отправляют данные об устройстве пользователя на сторонние серверы. Специалисты предполагают, что эти данные могут использоваться для установки на устройства другого вредоносного программного обеспечения.

После обращения специалистов по информационной безопасности вредоносные приложения были удалены из магазина Google Play, однако их успели загрузить более 8 млн раз. Самыми популярными из обнаруженных заражённых приложений стали Video Downloader Master (загружено 5 млн раз), Ringtone Maker Pro, SaveInsta и Tank Classic (по 500 тыс. загрузок).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре компания Google обновила список приложений, обязательных к предустановке на все выпускаемые Android-устройства.

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