Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Производители смартфонов, выпускающие устройства на базе операционной системы Android 10, должны будут установить на них 11 обязательных приложений от компании Google. Об этом сообщает 9to5Google со ссылкой на копию последней версии соглашения о мобильных сервисах Google, разосланную производителям смартфонов.

Andoird является самой распространённой операционной системой для мобильных устройств. Разработчик Andoird — компания Google — использует операционную систему для продвижения других своих программных продуктов.

Согласно новому соглашению, производители смартфонов на базе системы Android версии 10 должны будут поставлять устройства со следующими предварительно загруженными приложениями: Google Play Store, Google Search, Chrome Browser, Google Drive, Gmail, Google Duo, Maps, Google Play Music, Google Photos, Google Play Movies и YouTube. Компании-производители смогут не устанавливать некоторые из этих программ только на устройства, поставляемые в страны, в которых не поддерживаются соответствующие приложения.

Список приложений, обязательных к предустановке на устройства под управлением операционной системы Android Go включает Gboard, Assistant Go, Chrome, Gallery Go, Gmail Go, Google Go, Maps Go, Play Store и YouTube Go.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Google рассказали о планах по замене сервиса Google Play Music на приложение YouTube Music в пакете программ GApps, устанавливаемом производителями на смартфоны под управлением Android 9 и более поздних версий.

Читайте ранее в этом сюжете: Приложение YouTube Music предустановят на все новые Android-смартфоны