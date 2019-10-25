Москва, , 11:48 — REGNUM Южнокорейская корпорация Hyundai Wia, входящая в состав Hyundai Motor, которая занимается выпуском автозапчастей, инвестирует 210 млрд вон (179 миллионов долларов) в строительство завода в России. Об этом говорится в сообщении компании.

Завод Hyundai Hyundai.com

Hyundai Wia планирует построить в Санкт-Петербурге завод, который будет выпускать 240 000 двигателей объемом 1,6 л в год к 2022 году.

Российский завод станет пятым заводом Hyundai Wia.

«Мы сможем снизить затраты на логистику и производство за счет выпуска двигателей с местного завода. И мы будем продвигаться на европейские моторные рынки через российскую дочернюю компанию», — сообщил представитель компании.

Напомним, в настоящее время Hyundai Wia принадлежат четыре завода: два в Южной Корее, один в Китае и еще один в Мексике.

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