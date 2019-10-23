Берн, , 09:09 — REGNUM Начался первый тур голосования европейского конкурса «Автомобиль года», по итогам которого жюри объявит семь автомобилей, которые попадут в финал. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Первый этап голосования будет проходить до 25 ноября 2019 года. Семь моделей, которые пройдут на второй этап конкурса будут бороться за первое место до весны 2020 года. Победителя объявят 2 марта перед открытием международного автомобильного салона в Женеве.

По условиям мероприятия, автомобиль, участвующий в конкурсе, должен либо уже быть в продаже, либо поступить в дилерские центры до конца 2019 года. Причём авто должно быть представлено не менее, чем в пяти европейских государствах.

На данный момент в список номинантов вошли 35 машин.

Напомним, в 2018 году первое место в конкурса «Автомобиль года» завоевал электрокроссовер Jaguar I-Pace. Он всего лишь на два голоса опередил Alpine A110.

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