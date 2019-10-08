Ташкент, , 15:05 — REGNUM Компания «Узавтопром» объявила конкурс стартап-проектов на инновационной платформе UzAuto Market с призовым фондом 60 млн сумов ($6366), сообщили 8 октября в пресс-службе компании.

Отмечается, что конкурс проходит на проекты в сфере IT, E-Auto и Smart City. Разработки конкурсантов должны быть коммерчески оправданы, а также готовы к потенциальному внедрению.

Кроме того, разработки должны приносить экономическую пользу предприятию: снижать расходы, оптимизировать процессы и увеличивать продажи. Авто лучшего проекта получит 30 млн сумов ($3183), за второе место — 20 млн сумов ($2122), за третье — 10 млн сумов ($1061).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября председатель правления компании «Узавтопром» Бахтиер Умурзаков заявил, что руководство Карачаево-Черкесии и представители компании прорабатывают вопрос запуска производства в российском регионе узбекистанских автомобилей «Атлас».

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