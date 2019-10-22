Копенгаген, , 20:40 — REGNUM Маяк Рубьерга Кнуде, построенный 120 лет назад, был перемещён строителями в Дании из-за эрозии почвы под ним. Об этом 22 октября сообщает BBC.

Первоначально маяк стоял на песчаной дюне в 200 метрах от моря, но под влиянием ветра и волн берег постепенно разрушался и маяк оказался стоящим всего в нескольких метрах от края обрыва.

Маяк расположен на севере полуострова Ютландия и является популярной среди туристов достопримечательностью. Местные власти решили сохранить маяк, переместив его на 70 метров вглубь побережья.

Для осуществления замысла правительством страны было выделено финансирование в размере 750 тыс. долларов США. Планирование и подготовка операции по перемещению заняло около десяти недель. К маяку весом 720 тонн были подведены рельсы, сам маяк помещен на платформу и по рельсам его с осторожностью переместили подальше от моря.

Предполагается, что, по крайней мере, в ближайшие 40 лет маяку не будет угрожать эрозия. Чтобы продлить этот срок, основание маяка зальют цементом.

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