Копенгаген, , 07:57 — REGNUM Замок Вальдемарс Слот (Valdemars Slot) в Дании испытывает серьезные экономические трудности, несмотря на то, что прошлом году управляющей компании замка списали крупную задолженность.

Подсчеты за 2018−2019 годы показывают, что расходы замка значительно превышают его доходы, и уже на протяжении нескольких лет управляющая компания не может преодолеть эту тенденцию. Тем не менее, согласно отчету руководства, в ближайшие годы ситуация поправится, прежде всего, благодаря более активной сдаче помещений замка в аренду и более тщательному составлению планов расходов. Об этом пишет датская газета Finans («Финансы»).

Замок был построен королем Кристианом IV в 1644 году для своего сына Вальдемара. В 1678 году, однако, замок стал собственностью выдающегося моряка Нильса Юеля. После смерти барона Нильса Краббе Юэля-Брокдорффа — потомка моряка — в 2017 году все еще остается неясным, кто унаследует Вальдемарс Слот.