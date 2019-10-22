Сеул, , 12:58 — REGNUM Изображения нового седана Hyundai Grandeur с плоским «носом» опубликованы на сайте Top Rider.

Hyundai Grandeur Top Rider

Южнокорейский седан помимо плоского «носа» имеет необычное решение расположения передней оптики. Под ромбической решёткой авто установлены ДХО в виде стрелок, а сами фары имеют ромбическую форму.

Кроме того, сзади авто появилась длинная выпуклая линия стоп-сигнала, соединяющая между собой фонари. В отличие от текущего поколения, на новом автомобиле полоса станет более тонкой, а фонари будут иметь более плавные линии.

Салон модифицированного Hyundai Grandeur может похвастаться не только лучшим дизайном, но и более качественными материалами отделки. Интерьер авто оформлен в двух цветах — бежевом и черном.

Под капотом машины, вероятно, появится 194-сильный агрегат SmartStream рабочим объёмом 2,5 литра, который будет работать с 8-скоростным «автоматом». На российском рынке новая модификация седана скорее всего не появится из-за низкого спроса на эту модель.

Напомним, мировые продажи новых автомобилей автокомпании Hyundai в сентябре 2019 года снизились на 1,3%, до 382 375 единиц. В компании падение спроса на свои машины связывают с замедление мировой экономики и с торговой войной между США и Китаем, которая повлияла на продажи автомобилей во всем мире.

Читайте также: Hyundai представил «умный» круиз-контроль