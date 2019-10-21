Сеул, , 14:35 — REGNUM Южнокорейская автокомпания Hyundai представила интеллектуальный круиз-контроль, который способен к машинному обучению. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что первый в мире «умный» круиз-контроль способен самообучаться, динамически анализируя поведенческие сценарии. Называется он SCC-ML, что расшифровывается как Smart Cruise Control (активный круиз-контроль) и Machine Learning (машинное обучение). Система может обучаться во время поездки, внося в память особенности поведения и вождения автовладельца.

Процесс обучения осуществляется путем сбора информации системой через фронтальную камеру и радар. Собранные данные позволяют искусственному интеллекту составлять поведенческие сценарии водителя, а также около 10 тыс. сценариев возможного развития событий. Таким образом, система круиз-контроля может быть готовой к любой ситуации.

В остальном SCC-ML имеет те же функции, как и другие аналогичные системы — поддержание заданной скорости и дистанции до впереди идущего транспорта.

Напомним, ранее в автокомпании Hyundai Motor America заявили о своих планах инвестировать в американскую компанию Netradyne, занимающуюся разработкой ПО. Новый проект предусматривает создание более надёжных систем помощи водителю и технологии автономного вождения. Их производство намечено на ближайшие несколько лет.

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