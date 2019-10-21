Вашингтон, , 14:25 — REGNUM Эксперты провели эксперимент, который показал, что тёмная тема для iOS 13 действительно позволяет сэкономить заряд батареи на iPhone, оборудованных OLED-дисплеем. Об этом 21 октября сообщил портал Engadget.

Для проведения теста они использовали роботизированные манипуляторы, которые совершали идентичные имитации взаимодействия пользователя с iPhone XS. На одном из смартфонов была установлена светлая тема, на другом — тёмная. Результат теста следующий: когда на iPhone со светлой закончилась батарея, на устройстве с тёмной оставалось ещё около 30% заряда.

Эксперты отмечают, что подобный результат будут демонстрировать именно модели с OLED-дисплеем, поскольку, когда их пиксели «выключены», они не потребляют энергию.

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Напомним, тёмная тема является одной из ключевых особенностей iOS 13. Apple представила эту операционную систему в июне 2019 года.

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