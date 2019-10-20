Пекин, , 14:05 — REGNUM Авторы бенчмарка (программа для теста производительности) Master Lu составили рейтинг фирменных прошивок китайских производителей смартфонов. Об этом сообщает GizChina.

Программные оболочки сравнивались по скорости загрузки, плавности работы и другим параметрам. Тестирование проводилось на флагманских моделях с использованием последней версии прошивки.

Лучшие результаты показала оболочка EMUI от компании Hawei, вторую строчку заняла Hydrogen OS от компании OnePlus, третью — прошивка от Nubia. Также в пятёрку вошли Funtouch OS от Vivo и Flyme OS от Meizu. Шестое место заняла оболочка MIUI от компании Xiaomi.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября компания Meizu проведёт презентацию в Москве, на которой представит смартфоны Meizu M10, Note 9 и Meizu 16 Xs.

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