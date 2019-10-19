Вашингтон, , 14:15 — REGNUM Команде миссии InSight удалось возобновить работу бура HP3 с помощью манипулятора, установленного на основном аппарате. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Буровая установка HP3, доставленная на Марс в составе миссии InSight, начала работу в феврале 2019 года. Согласно научной программе миссии, установка должна пробурить скважину глубиной 5 метров, чтобы измерить температуру теплового потока под поверхностью планеты.

Проблемы возникли после того, как инструмент достиг глубины около 50 см. Оказалось, что марсианский грунт в районе посадки платформы InSight состоит из плотного слоя мелкодисперсных частиц, прохождение которого усложняется низкой силой тяжести и разряженной атмосферой Марса.

С помощью манипулятора Instrument Deployment Arm специалистам удалось создать дополнительное трение, что позволило инструменту HP3 продолжить бурение марсианского грунта. Анализ данных, полученных от зонда InSight, подтвердил, что в течение последней недели HP3 удалось углубиться на несколько сантиметров.

«Наблюдение за продвижением установки указывает, что инструмент не наткнулся на камень. Это отличная новость!», — заявил один из разработчиков HP3 Тилман Спон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к октябрю 2019 года сейсмограф, установленный на зонде InSight, зарегистрировал 21 эпизод сейсмической активности на Марсе.

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