Лондон, , 19:12 — REGNUM Компания Huawei открыла на пристани в Лондоне зону для ныряния, предложив всем, кто хочет бесплатно получить «умные часы» Watch GT 2 нырнуть за ними в Темзу. Рекламное видео она опубликовала 17 октября на YouTube-канале Huawei Mobile UK.

В рамках презентации устройства компания «установила» в Темзе плавающую «витрину», на которой были размещены Watch GT 2 в различных цветовых оформлениях. В качестве одного из участников мероприятия выступит олимпийский чемпион по прыжкам в длину Грег Разерфорд. Заплывы за гаджетами состоятся 19 октября 2019 года.

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В России продажи часов Watch GT 2 стартовали вчера, 17 октября 2019 года. Устройство оборудовано процессором Kirin A1. Рекомендованная цена гаджета составляет 14 тыс. 990 рублей.

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