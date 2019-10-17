Сеул, , 14:25 — REGNUM Samsung исправит ошибку, которая позволяет разблокировать смартфон Galaxy S10 любому человеку в случае, если на его дисплей налеена защитная плёнка стороннего производителя. Об этом 17 октября сообщил портал Engadget.

Компания сообщила, что знает о существующей проблеме и вскоре выпустит «программный патч», исправляющий ситуацию. Представители компании сказали журналистам, что по поводу произошедшего проводится внутреннее расследование.

«Мы рекомендуем всем клиентам использовать подлинные аксессуары Samsung, специально разработанные для продуктов Samsung», — отметили они.

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Напомним, смартфон Galaxy S10 оборудован экранным считывателем отпечатков пальца. Ранее пользователи сети уже сообщали о том, что смартфон можно разблокировать при помощи 3D-отпечатка пальца, однако недавно один владелец устройства обнаружил, что в случае установки защитной пленки стороннего производителя разблокировать Galaxy S10 может любой человек.

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