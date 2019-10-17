Пекин, , 15:31 — REGNUM Китайская Xiaomi выпустила в продажу мониторы с диагональю экрана 34 и 23,8 дюймов. Об этом 17 октября сообщил портал Gizmochina.

https://twitter.com/gizmochina/status/1184694828552073216

Издание отмечает, что, таким образом, производитель официально запустил новую линейку мониторов для геймеров. 34-дюймовый Mi Surface имеет изогнутый дисплей с соотношением сторон 21:9, разрешением 3440 на 1440 пикселей и частотой обновления экрана 144 Гц. 23,8-дюймовый монитор Mi Display оборудован Full HD дисплеем, он получил более традиционный и даже минималистичный дизайн.

Читайте также: Samsung исправит ошибку, которая позволяет любому разблокировать Galaxy S10

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Xiaomi выпустила на рынок «умные» холодильники с голосовым управлением Mija. Ожидается, что они составят конкуренцию подобной бытовой технике от южнокорейских компаний LG и Samsung.

Читайте ранее в этом сюжете: Xiaomi выпустит на рынок «умные» холодильники с голосовым управлением