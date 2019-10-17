Москва, , 09:25 — REGNUM Компания TCL, которой принадлежат торговые марки Alcatel и BlackBerry представила свой первый смартфон для России. Об этом 16 октября сообщил журнал Ferra.

Устройство получило название TCL Plex, оно оборудовано дисплеем диагональю 6,53 дюйма и разрешением 2340 на 1080 пикселей (Full HD+), процессором Snapdragon 675, 6 Гб оперативной памяти и накопителем объёмом 128 Гб. Продажи смартфона в России начнутся 25 октября 2019 года, приобрести его можно будет за 19 тыс. 990 рублей.

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TCL — это китайская компания, специализирующаяся на производстве смартфонов, бытовой техники, телекоммуникационного оборудования и прочих устройств. В 2004 году она приобрела такие бренды как Thomson и Alcatel. Компанию BlackBerry она купила в декабре 2016 года.

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