Маунтин-Вью, США, , 22:39 — REGNUM Google завершила эксперимент Daydream VR, предоставлявший пользователям возможность окунуться в виртуальную реальность при помощи смартфона. Об этом 15 октября сообщил портал Engadget со ссылкой на пресс-службу IT-гиганта.

https://twitter.com/engadget/status/1184161233999667200

Компания объявила, что смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL не получили поддержку платформы, кроме того, Google прекращает продажи гарнитур Daydream View.

Её представитель в интервью журналистам пояснил, что Google изначально не надеялась на широкое принятие Daydream потребителями или разработчиками, кроме того, в компании видели постепенное снижение спроса на гарнитуры.

Стоит отметить, что приложение и магазин Daydream по-прежнему будут доступны для владельцев других устройств Pixel.

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Напомним, платформа Daydream VR позволяла владельцам смартфонов Google пользоваться различными сервисами, в основе которых лежит технология виртуальной реальности. Её релиз состоялся в ноябре 2016 года.

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