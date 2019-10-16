Выборг, Ленинградская область, , 13:46 — REGNUM Передача портового дизель-электрического ледокола «Обь» проекта Aker ARC 124 Атомфлоту состоится в Выборге 18 октября, сообщает пресс-служба Выборгского судостроительного завода.

Судно спроектировано и построено для обеспечения проводки судов и обслуживания акватории Обской губы порта Сабетта, где строится завод по сжижению природного газа — проект «Ямал СПГ». Ходовые испытания ледокола завершились в конце сентября.

Мощность судна — 12 МВт, оно обладает инновационной системой движения, состоящей из четырех винто-рулевых колонок мощностью 3 МВт каждая. Общая длина ледокола — 89,2 м, ширина — 21,9 м, осадка — 7,5 м. Он обладает ледопроходимостью 1,5 метра.

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