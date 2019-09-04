Выборг, Ленинградская область, , 08:09 — REGNUM Церемония спуска на воду первого рыбопромыслового судна проекта KMT02 «Норд Пилигрим» прошла на Выборгском судостроительном заводе, сообщила пресс-служба предприятия.

Особенностью нового траулера являются ледовые усиления категории Ice3 и оснащение траловым комплексом последнего поколения для лова донных пород рыб. Кроме того, «Норд Пилигрим» оснащён комбинированными трюмами ёмкостью до 375 кубометров. Отмечается, что судно позволит выполнять операции вылова и круглосуточной заморозки до 100 тонн рыбы в сутки.

На Выборгском судостроительном заводе будут построены четыре судна проекта KMT02 в различных модификациях.

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