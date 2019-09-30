Маунтин-Вью, США, , 14:09 — REGNUM Google при создании виртуального тура по Версалю сделал самый большой фотограмметрический снимок (снимок для построения трехмерной модели) для истории сайта здания. Об этом 30 сентября сообщил портал Engadget.

В результате были сделаны снимки 21 комнаты Версаля, (около 36 тыс. кв. метров площади). Таким образом, владельцы HTC Vive и Oculus Rift уже могут отправиться в виртуальный тур по историческому памятнику, рассматривая более 100 скульптур и других произведения искусства. Издание отмечает, что модели получили «невероятно высокую» степень детализации, в процессе работы Google собрал около 4 Тбайт данных и текстурирован около 15 млрд пикселей.

Читайте также: Виртуальную гарнитуру Oculus Quest можно будет подключить к ПК уже в ноябре

Ранее ИА REGNUM сообщило, что виртуальную гарнитуру Oculus Quest можно будет подключить к ПК уже в ноябре 2019 года. Это станет возможным благодаря новому специальному ПО Oculus Link.

Читайте ранее в этом сюжете: Виртуальную гарнитуру Oculus Quest можно будет подключить к ПК уже в ноябре