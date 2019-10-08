Токио, , 13:46 — REGNUM В сети появились первые официальные изображения кросс-купе Mazda CX-4. Фотографии были опубликованы автокомпанией Mazda.

Mazda CX-4 Njcar.ru

Обновлённый кроссовер приобрёл дизайн актуальных моделей бренда. Например, передний бампер дизайнеры выполнили в стиле модели Mazda CX-5. Кроме того, бросается в глаза выдвинутая вперед решётка радиатора и измененная передняя оптика сложной геометрической формы на светодиодах.

В рестайлинговой модели появились новая система контроля климатом, мультимедийная система с «парящим» сенсорным дисплеем и передняя панель с новой отделкой.

В линейке силовых агрегатов у автомобиля атмосферные моторы Skyactiv-G рабочим объемом на 2 и 2,5 л максимальной мощностью 158 и 192 л. с. соответственно. Они сочетаются с 6-скоростной механической коробкой передач или 6-позиционным «автоматом». За дополнительную плату покупатели могут получить Mazda CX-4 с приводом 4×4.

Автопроизводители оснастили автомобиль адаптивным круиз-контролем и камерами кругового обзора. Из опций безопасности в машине есть система предотвращения столкновений и мониторинга «слепых» зон.

Напомним, в начале октября 2019 года у российских дилеров Mazda появился в продаже седан Mazda 3 нового поколения. Машина продаётся в единственной комплектации Active. В качестве силового агрегата у модели мотор из линейки SkyActiv-G производительностью 120 л. с. и объёмом 1,5 л. Двигатель сочетается с «автоматом».

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