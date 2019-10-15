Токио, , 08:17 — REGNUM В связи с неблагополучным финансовым положением компания Nissan прекратит производство хэтчбека Cube. Об этом сообщает издание Bestcarweb.

По имеющейся информации, наследника у модели Cube не будет. Из модельного ряда авто убирают в рамках реструктуризации, которая должна стабилизировать финансовое положение автокомпании Nissan. Проблемы у автопроизводителя начались после скандальной отставки Карлоса Гона. На данный момент Nissan урезает расходы, сокращая сотрудников и оптимизируя модельный ряд.

В связи с тем, что модель Cube выпускать экономически нецелесообразно, руководство компании приняло решение о прекращении производства автомобиля в декабре 2019 года.

Напомним, ранее в компании Nissan был назначен новый генеральный директор. Им стал 53-летний Макото Уcида. Ранее он руководил совместным китайским предприятием Nissan. Кроме того, совет директоров японской компании назначил Ашвани Гупту новым главным операционным директором компании, который до этого работал в Mitsubishi Motors.

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