Токио, , 08:14 — REGNUM В случае стихийных бедствий электрокары Nissan обеспечат электричеством японский города Атсуги. Об этом говорится в пресс-релизе автокомпании.

В соглашении о партнерстве между городом Атсуги и руководством Nissan говорится, что электромобили автокомпании Nissan будут использоваться в качестве аварийного источника энергии для общественных помещений, которые используются для эвакуации населения в случае штормов и наводнений.

Соответствующая система аварийного освещения уже использовалась в префектуре Тиба.

«Совсем недавно дилеры Nissan Motors и Nissan отправили более 50 электромобилей Nissan Leaf в префектуру Тиба, где продолжались длительные отключения электроэнергии из-за воздействия тайфуна. Они использовались для различных целей в качестве аварийного источника питания», — сообщает пресс-служба марки.

Напомним, автопроизводитель Nissan вместе с европейским поставщиком услуг в области электрификации Plugsurfing создали приложение Nissan Charge. Это приложение делает зарядку электрокаров проще. Оно позволяет водителям электрических машин получить доступ к более чем 100 тыс. пунктов зарядки по всей Европе. Приложение устанавливается на смартфон Apple и Android.

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