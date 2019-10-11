Пекин, , 14:13 — REGNUM Китайская компания Xiaomi вскоре выпустит на рынок линейку «умных» холодильников Mija. Об этом 10 октября сообщил портал Gizmochina.

Пользователи смогут управлять этими устройствами при помощи голоса и специального приложения для смартфона. Кроме того, холодильники оборудованы системой интеллектуального управления температурой.

Компания выпустит четыре модели, отличающиеся функциональностью, а также количеством и расположением камер. Издание отмечает, что холодильники также получат внешний дисплей, как и подобные устройства LG и Samsung.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Samsung приняла решение закрыть в Китае свой последний завод по производству смартфонов. По мнению аналитиков, компания уступила китайским конкурентам Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi.

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