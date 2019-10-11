Вашингтон, , 09:56 — REGNUM В сеть выложили видео с демонстрацией ноутбука Pixelbook Go от Google. Ролик был опубликован 10 октября на YouTube-канале 9to5Google.

Клавиатура нового устройства похожа на ту, которой был оборудован предыдущий Pixelbook. Ноутбук получил фронтальные динамики, порты USB-C с обеих сторон, разъём 3,5 мм для наушников и ребристую нижнюю часть корпуса. Издание Engadget отметило, что дизайн Pixelbook Go чем-то напоминает таковой у MacBook от Apple.

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Pixelbook Go компания Google планирует представить 15 октября 2019 года вместе с новым смартфоном Pixel 4. Известно, что одна из версий ноутбука будет оборудована 13,3-дюймовым 4K-дисплеем, процессором Intel Core i7, 16 ГБ ОЗУ и накопителем ёмкостью 256 ГБ.

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