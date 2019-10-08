Варшава, , 15:02 — REGNUM Умелец из Польши собрал огромный монстр-трак, который может стать самым большим в мире. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.

Монстр-трак на базе Nissan Titan Riafan.ru

По имеющейся информации, высота машины составляет 3,5 м, а длина — более 10 м.

В качестве базы для авто стал Nissan Titan. От него монстр-трак получил кузов. А вот «обуто» гигантское авто в российские 26-дюймовые колеса от трактора «Кировец». Вездеход имеет два мощных мотора, которые способны разгонять автомобиль до 100 км/ч.

В кабину чудо-машины могут разместиться до 24 человек.

По словам создателя вездехода, для создания машины потребовался год.

Напомним, в США техасская компания Traxxas собрала вездеход Mercedes-Benz G63 6×6 на радиоуправлении. Автомобиль может стать не только самой крутой машиной среди моделей марки, но и среди всех других автопроизводителей.

Цена вездехода составляет более 1 млн долларов США (около 65,4 млн рублей). Новинка оснащена шестиколесным приводом. Кроме того, машина построена на новой платформе TRX-6™.

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