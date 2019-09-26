Москва, , 15:42 — REGNUM Российские тюнеры создали шестиколесный внедорожник УРСА ПК-6×6. Об этом сообщается в видеоролике на YouTube канале «Дорого-Богато».

Вездеход создан на основе модели УАЗ «Хантер». Интерес к этому чуду отражает количество просмотров ролика на канале — около 300 тыс. за три дня.

УРСА ПК-6×6 может преодолеть слабонесущее грунты, сугробы и может передвигаться по пересеченной местности где вовсе нет дорог.

Внедорожник предназначен для перевозки людей и грузов общей массой до 1 тонны через труднопроходимые участки местности.

Тюнеры оснастили «монстра» самоблокирующимися дифференциалами и дисковым стояночным тормозом на карданном валу.

В салоне вездехода имеется кондиционер, стеклоподъемники с электрическим приводом, рычаг трансмиссии с демпфером и многое другое.

Линейка двигателей включает в себя: бензиновый агрегат ЗМЗ-40 905 мощностью 128 л. с и ЗМЗ-409 051 на 149 л. с., а также моторы на дизельном топливе ЗМЗ-514−32 на 114 л. c. и Isuzu 4JB1 на 110 л. с. Все двигатели работают с 5-скоростной «механикой» Dymos.

По бездорожью УРСА ПК-6×6 разгоняется до 80 км/ч.

Напомним, ранее Ульяновский автомобильный завод представил семь новых модификаций коммерческой модели УАЗ «Профи». Среди них были бортовая модель УАЗа с платформой и с краном-манипулятором, фургон-автолавка, самосвал, гидроподъемник с люлькой, фургон для перевозки хлеба, многофункциональный фургон и автодом.

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