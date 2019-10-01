Токио, , 08:45 — REGNUM Японская автокомпания Mazda представит на автосалоне в Токио свой первый полностью электрифицированный автомобиль. Об этом сообщается на британском портале Autocar.

Прототип электрокара от японской компании носит название Mazda e-TPV. Сообщается, что сам электромобиль будет иметь такую же силовую установку, что и прототип. Mazda e-TPV оснащен аккумулятором на 35,5 кВт-ч и одним электродвигателем, который развивает мощность 138 л. с. Автомобиль будет оснащен односкоростной коробкой передач и передним приводом.

Запас хода у электрокара Mazda в диапазоне от 190 до 240 км, что значительно меньше, чем у его конкурентов. Так, Hyundai Kona Electric может проехать без подзарядки до 450 км.

Напомним, в России в августе 2019 года выросли на 24% продажи кроссовера Mazda CX-5, до 2369 авто. Это позволило этой модели войти в топ-25 российских бестселлеров.

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