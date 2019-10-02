Санта-Клара, США, , 14:34 — REGNUM В линейке процессоров Intel десятого поколения появится 18-ядерная модель стоимостью менее $1 тыс. Об этом 2 октября сообщил портал Engadget.

Издание пишет, что геймерам не придется тратить слишком много денег на апгрейд системного блока, поскольку флагманский процессор Core i9−10908XE с тактовой частотой 3 ГГц (4,8 ГГц) и 18-ю ядрами можно будет купить в США за $979.

Автор статьи отметил, что, конечно, это тоже немало, однако ранее стоимость новых процессоров такого уровня как правило была на уровне $2 тыс. При этом стоимость 10-ядерного i9−10900XE составит $590, 12-ядерного i9−10920XE — $689, а 14-ядерного i9−10940XE — $784.

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Напомним, процессоры десятого поколения Comet Lake Intel представила в августе 2019 года. При их изготовлении используется 14-нанометровый техпроцесс. В июле 2019 года глава компании Роберт Свон заявил, что во втором квартале 2019 года Intel начала поставлять производителям 10-нм процессоры Ice Lake.

Читайте ранее в этом сюжете: Intel начала поставлять 10-нм процессоры Ice Lake производителям