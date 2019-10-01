Вашингтон, , 16:12 — REGNUM Samsung подала заявку на патент док-станции для смартфона, которая будет способна проецировать голографические изображения. Об этом 1 октября сообщил портал Android Headlines.

https://twitter.com/Androidheadline/status/1178846300156116992

Патент был зарегистрирован ещё 20 августа 2019 года, предполагается, что эта док-станция будет совместима со смартфоном Galaxy S11. В этой же патентной заявке упоминается смартфон с подэкранной камерой. Стоит отметить, что голограмма будет интерактивной, т. е. пользователи смогут взаимодействовать с ней так же, как и с сенсорным экраном.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Samsung может оборудовать свой смартфон Galaxy S11 или следующую модель инфракрасным спектрометром. Компания подала соответствующую заявку в патентное ведомство США 20 сентября 2019 года.

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