Нью-Дели, , 10:15 — REGNUM Продающийся только в Индии автомобиль Toyota Glanza имеет повышенный спрос. Об этом сообщается на сайте Autocar India.

Продажи модели в Индии стартовали в мае 2019 года. По итогам пяти месяцев после выхода модели на индийский авторынок было продано 11,5 тысячи хэтчбеков. При этом в сентябре 2019 года авто приобрели более трёх тысяч покупателей — это один из лучших показателей продаж во всей модельной линейке Toyota для индийского рынка. Больше продаж только у моделей Toyota Innova и Suzuki Baleno.

Toyota Glanza оснащена 83-сильным бензиновым мотором от Suzuki рабочим объемом 1,2 л. Агрегат дополнен 48-вольтовым стартер-генератором. Двигатель работает с 5-скоростной механической трансмиссией или вариатором CVT.

Напомним, в сентябре 2019 года Toyota и Subaru договорились о расширении альянса. Toyota увеличит долю своих акций Subaru до 20%. Пока японский автопроизводитель имеет лишь 16,83%. Subaru в рамках нового соглашения должна купить акции Toyota на сумму до 80 млн йен.

Читайте также: Toyota представила обновленную версию кроссовера C-HR