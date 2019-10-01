Токио, , 14:52 — REGNUM Японская компания Toyota представила обновленную версию кроссовера C-HR. Об этом сообщается на сайте Autocar.

Рестайлинговое авто получило небольшие изменения в плане дизайна. Зато была обновлена мультимедийная система и появился второй гибридный мотор в моторной гамме.

Вариант авто с этим новым гибридным мотором состоит из двухлитрового двигателя и электромотора. Их суммарная мощность составляет 184 л. с. Для этой модификации кроссовера предусмотрена иная конструкция подвести. Однако производитель пока не сообщает подробности о ней. Известно только, что она «обеспечивает повышенный ездовой комфорт».

Напомним, стала известна стоимость новой Toyota RAV4 пятого поколения для России. Она составляет от 1 756 000 рублей.

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