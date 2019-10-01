Маунтин-Вью, США, , 15:02 — REGNUM Google вскоре может запустить в США сервис обнаружения автокатастроф, аналогичный будущей службе RideCheck компании Uber. Об этом 1 октября сообщил портал XDA-Developers.

Эксперты издания обнаружили в сервисе Google Play приложение под названием Personal Safety («Личная безопасность»), по поводу которого IT—гигант пока что не делал никаких объявлений. Согласно описанию, это приложение для смартфонов Pixel, которое помогает пользователям «оставаться в безопасности» и выходить на контакт с экстренными службами в чрезвычайных ситуациях.

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Напомним, подобное ПО способно определить, что пользователь смартфона попал в ДТП по различным признакам (резкая остановка, показания датчиков и характерные для автомобильной аварии звуки), в таком случае приложение сначала «спросит» пользователя о том, все ли с ним хорошо, а в случае отсутствия реакции пошлет соответствующий сигнал в экстренные службы.

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