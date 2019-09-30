Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Недавно поступившая в продажу консоль Switch Lite от Nintendo оказалась в центре правового скандала. Об этом 30 сентября сообщил портал Engadget.

Юридическая фирма Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith добавила консоль в коллективный иск, касающийся проблем работы игровых контроллеров. Юристы заявили, что Nintendo, судя по всему, не решила проблему при выпуске «облегченной» версии Switch.

Ситуацию осложняет то, что если владельцам Switch нужно было отправлять в сервис лишь неисправные контроллеры Joy-Con, то в случае Switch Lite её пользователи вынуждены отдавать в ремонт всю консоль и «неделями» ждать её возвращения из сервисного центра.

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Напомним, в России продажи Nintendo Switch Lite стартовали 20 сентября 2019 года. От «полной» версии консоль в том числе отличается наличием встроенных контроллеров и отсутствием возможности подключения к телевизору.

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