Вашингтон, , 14:46 — REGNUM В Соединённых Штатах на Техасской ярмарке компанией Nissan был представлен обновленный пикап Nissan Titan с мощным мотором и более надёжной системой безопасности. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Обновлённый Titan имеет новые бампера, три варианта радиаторной решетки (в зависимости от комплектации) и светодиодные задние фонари. Также автопроизводители снабдили новинку LED-подсветкой грузового отсека.

Безопасность водителя и пассажиров обеспечивают восемь воздушных подушек безопасности и преднатяжители задних ремней безопасности. Кроме того, комплекс безопасности Safety Shield 360, ранее доступный только в дорогих комплектациях, перенесен в базовую модификацию.

Также в салоне установлены новые кресла, модернизированная приборная панель с 7-дюймовым экраном бортового компьютера, улучшенная мультимедийная система и точка доступа Wi-Fi.

Под капотом обновлённого пикапа установлен двигатель V8 мощностью 534 «лошадей» рабочим объёмом 5,6 л. Мотор агрегатируется с 9-скоростным «автоматом».

Напомним, в связи с необходимостью улучшения показателей прибыли компании Хирото Саикава покинул пост директора японской автомобильной корпорации Nissan Motor. На данный момент временно исполняющим обязанности директора компании назначен член совета директоров Nissan и Renault Ясухиро Ямаути.

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