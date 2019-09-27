Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM По итогам января — августа 2019 года на автозаводах Hyundai, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге было выпущено на 3% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

В общей сложности перечисленные автозаводы Санкт-Петербурга произвели за отчетный период 244 500 легковых машин. Причем за август было выпущено также на 3% меньше автомобилей. В количественном выражении автозаводы произвели 30 900 авто.

«В августе продолжились коллективные отпуска на предприятиях, а на отрицательную динамику повлияла пауза на заводе Toyota, где в этом году самый высокий рост производства», — отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

По словам Чаплыгина, снижение продаж на авторынке России скажется на количестве выпускаемых авто осенью. Он также отметил, что хуже всего дело обстоит со спросом в России на продукцию Hyundai, хотя все три модели южнокорейской компании входят в топ-5 самых популярных моделей в России.

Сообщается также, что доля автопрома Северной столицы по итогам января — августа 2019 года возросла до 24,2% по сравнению с 23,9% годом ранее.

Напомним, что Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry и Nissan Qashqai входят в рейтинг самых популярных автомобилей на российском авторынке.

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