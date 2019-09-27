Москва, , 09:53 — REGNUM Учебный парусник «Седов» пройдет подготовку к кругосветной экспедиции на Светловском судоремонтном заводе в Калининградской области, сообщила пресс-служба «Росрыболовства».

В течение двух месяцев специалисты предприятия проверят ёмкости для хранения пресной воды, системы вентиляции и кондиционирования, проведут косметический ремонт служебных и жилых помещений, выполнят частичный небольшой ремонт судовых систем и механизмов.

Отмечается, что аналогичную подготовку в городе Светлом пройдет парусник «Крузенштерн». Третье судно экспедиции — фрегат «Паллада» — в настоящее время проходит доковый ремонт во Владивостоке.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период с ноября 2019 по декабрь 2020 года барк «Седов» и фрегат «Паллада» осуществят кругосветное плавание, а барк «Крузенштерн» — трансатлантический переход. Экспедиция пройдет спустя 200 лет после открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

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