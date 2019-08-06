Москва, , 15:57 — REGNUM

Три российских парусника, которые отправятся в кругосветное путешествие в честь 200-летия открытия Антарктиды русской экспедицией, примут участие в регате в водах Южной Атлантики, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«В конце этого года мы начнем уникальную экспедицию учебно-парусного флота Росрыболовства: впервые три парусника встретятся в точке, ближайшей к Антарктиде, и совершат совместное маневрирование. В этом районе проведем международную регату, приглашаем присоединиться парусники других государств», — сообщил руководитель ведомства.

Маршрут регаты рассчитан на 200 миль. Она пройдёт в феврале 2020 года, а точкой старта станет участок в 350-ти морских милях от островов Южная Георгия — место встречи «Седова» и «Крузенштерна» и «Паллады», участвующих в экспедиции.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, экспедиция учебно-парусных судов Росрыболовства, посвященная 200-летию открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, начнется в ноябре-декабре 2019 года.

Парусники выйдут из портов Владивостока, Кронштадта и Калининграда. «Седов» и «Паллада» отправятся в кругосветное плавание, а «Крузенштерн» совершит трансатлантический переход. Судам предстоит провести в путешествии от 220 до 371 суток, а общая протяжённость их пути составит около 100 тыс. морских миль.

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