Москва, , 14:47 — REGNUM Компания УАЗ приступила к пилотному тестированию автомобилей с технологией Connected Car. Об этом 26 сентября сообщается на сайте автомобильного журнала «Движок».

С помощью технологии Connected Car автовладелец может управлять некоторыми опциями авто через смартфон. Кроме того, можно будет дистанционно получать информацию об автомобиле через мобильное приложение.

«Функционал платформы позволит интегрировать «умные» грузовики УАЗ Профи в различные экосистемы онлайн-сервисов, передавать информацию о состоянии автомобилей дилерам, управлять работой автопарка через собственный web-портал», — сообщил заместитель гендиректора по маркетингу и продажам ООО «УАЗ» Сергей Травкин.

Он добавил, что массовый выпуск внедорожников с данной технологией начнётся в конце 2019 года. Травкин отметил, что Connected car сможет работать не только с новинками автокомпании, но и с ранее выпущенным автомобилям.

Напомним, механики из белорусского клуба «Беловежские зубры» создали вездеход с огромными колёсами под названием «Малыш» на базе ГАЗ-66 с кузовом от УАЗа. В движение «Малыша» приводит движок от фуры Scania, а в салоне машины тюнеры установили кожаные сиденья от BMW с функцией обогрева. Вмещает в себя «Малыш» 9 человек.

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