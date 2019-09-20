Оренбург, , 07:38 — REGNUM На Донгузский полигон в пригороде Оренбурга транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ совершили переброску автомобилей. Доставка УАЗов осуществлялась на внешней подвеске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Миноброны.

Транспортировка военных автомобилей проходила в рамках стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» с помощью вертолетов «Терминатор».

Напомним, 20 сентября в Оренбургской области проходят международные учения «Центр-2019», которые вступили в заключительную фазу. Наблюдать за учениями будут президент Владимир Путин, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, министр обороны РФ Сергей Шойгу.