Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Пользователи гарнитуры виртуальной реальности Oculus Quest вскоре смогут подключить её к ПК и играть в игры, разработанные для шлема Oculus Rift. Соответствующий рекламный ролик разработчик систем разместил 25 октября на своём YouTube-канале.

Осуществить это можно будет при помощи нового приложения Oculus Link. Как только состоится его релиз (это произойдет в ноябре 2019 года), владельцы Quest смогут подключить гарнитуру к ПК через кабель USB-C.

Кроме того, стало известно, что в 2020 году у Oculus Quest может появиться функция отслеживания пальцев и рук. Таким образом, его пользователи смогут обходиться без использования контроллеров.

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Напомним, виртуальной гарнитуре Oculus Quest в отличие от Oculus Rift, благодаря наличию собственных аппаратных средств, для работы не требуется подключение к ПК. Компания выпустила её на рынок в мае 2019 года.

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