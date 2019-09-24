Вашингтон, , 15:14 — REGNUM Компания Tilt Five планирует выпустить улучшенную версию очков дополненной реальности для настольных игр, которые разработала закрывшаяся в 2017 году Technical Illusions. Об этом 24 сентября сообщил портал Engadget.

Tilt Five уже открыла на Kikstarter кампанию по сбору средств, ожидается, что будущий базовый комплект дополненной реальности для настольных игр обойдется в $299. Глава новой компании Джери Эллсворт сообщила, что очки Tilt Five Holographic Game System будут сильно отличаться от своего предшественника CastAR, прежде всего размерами и массой. Разработчики уже выложили на YouTube рекламный ролик.

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Джери Эллсворт является бывшим сотрудником компании Valve, в 2013 году она создала компанию Technical Illusions. Несмотря на ранний успех и инвестиции в размере $15 млн, проект AR-очков для настольных игр закончился неудачей, компания закрылась в 2017 году из-за финансовых проблем.

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