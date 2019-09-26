Стокгольм, , 10:52 — REGNUM Шведская автокомпания Scania представила концепт полностью автономной грузовой машины Scania AXL без кабины. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Сфера применения авто — работы на шахтах и крупных закрытых строительных площадках. В компании отмечают, что использование этой модели позволит оптимизировать процесс перевозки грузов и увеличит экономичность грузоперевозок. Кроме того, машины созданные на основе данного концепта, снизят вредное воздействие на окружающую среду.

Основным отличием концепта от других подобных автономных машин является специальный интеллектуальный модуль, который расположен на месте, где должна быть кабина для водителя.

«Клиенты Scania уже используют беспилотную грузовую технику, однако до сих пор в автомобилях было предусмотрено место для водителя, чтобы при необходимости он мог вмешаться в процесс работы. Scania AXL — это кардинально новое решение», — сообщил руководитель отдела исследований и разработок автокомпании Клэйс Эриксон.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа 2019 года директор логистической компании «Точка-Точка» Максим Алексеев заявил, что в России перспектива использования технологии автономного вождения в коммерческих грузоперевозках пока весьма туманна, а в реальной жизни транспортного рынка практически равна нулю.

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